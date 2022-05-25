Киянин підпалив авто й квартиру, аби не ділити майно з дружиною (фото)

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі слідчі оголосили чоловіку про підозру за умисне пошкодження автівок та квартири. Порушнику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Днями до Голосіївського управління поліції Києва від заявника надійшло повідомлення про те, що на вулиці Острівній в гаражному боксі палає автомобіль. За вказаною адресою прибули рятувальники ДСНС, які швидко ліквідували пожежу, та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян повідомив, що завдяки злагодженій роботі працівників районного управління поліції та співробітників управління карного розшуку столичного главку менш як за добу встановлено особу, причетну до правопорушення:

«Відомо, що 34-річний місцевий житель мав неприязні відносини зі своєю дружиною та у ході процесу розлучення неодноразово говорив їй про те, що скоїть підпал спільного майна. 23 травня поточного року порушник облив легкозаймистою речовиною дві автівки та квартиру і підпалив їх. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Ми затримали киянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з місця речові докази злочину».

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури поліцейські оголосили затриманому про підозру та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва