Киянин підпалив авто колишньої дружини через відмову поновити стосунки (фото)

Чоловік неодноразово вмовляв жінку почати відносини знову, а коли вона не погодилася, то вирішив помститися. Відтепер йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшов виклик про пожежу на вулиці Литвиненко-Вольгемута, що у Святошинському районі столиці. Заявниця повідомила, що горить її автомобіль «Ніссан». На місце негайно виїхали рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб розповів, що по прибуттю правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали потерпілу та встановили, що до злочину причетний колишній чоловік заявниці:

«Ми з’ясували, що напередодні до жінки телефонував її колишній та вмовляв повернутися до нього. Коли жінка відмовила у пропозиції, чоловік вирішив помститися — він облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив її. Раніше не судимого 48-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили належні докази, та приєднали їх до матеріалів провадження».

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на трок від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва