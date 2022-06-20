Киянин підпалив авто колишньої дружини через відмову поновити стосунки (фото)

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Чоловік неодноразово вмовляв жінку почати відносини знову, а коли вона не погодилася, то вирішив помститися. Відтепер йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшов виклик про пожежу на вулиці Литвиненко-Вольгемута, що у Святошинському районі столиці. Заявниця повідомила, що горить її автомобіль «Ніссан». На місце негайно виїхали рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На зображенні може бути: автомобіль та на відкритому повітрі

Слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб розповів, що по прибуттю правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали потерпілу та встановили, що до злочину причетний колишній чоловік заявниці:

«Ми з’ясували, що напередодні до жінки телефонував її колишній та вмовляв повернутися до нього. Коли жінка відмовила у пропозиції, чоловік вирішив помститися — він облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив її. Раніше не судимого 48-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили належні докази, та приєднали їх до матеріалів провадження».

На зображенні може бути: 1 особа

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на трок від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва

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