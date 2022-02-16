Киянина підозрюють у шахрайському заволодінні земельною ділянкою у столиці

Згідно із матеріалами досудового розслідування, 45-річний киянин вирішив заволодіти земельною ділянкою, яка належить територіальній громаді столиці, що розташована на провул. Ясинуватському у Голосіївському районі столиці. Для цього за 10 тис. доларів США чоловік придбав підроблений державний акт на право власності на ділянку, виданий нібито Головним управлінням земельних ресурсів КМДА на його ім’я.

У подальшому вказаний документ підозрюваний надав приватному нотаріусу для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Заволодівши земельною ділянкою, чоловік розмістив в інтернеті оголошення про її продаж за 80 000 доларів США, однак був викритий правоохоронними органами.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування за клопотанням прокуратури на земельну ділянку накладено арешт. Окрім того, вирішується питання пред’явлення позову в порядку цивільного судочинства з метою повернення землі у власність територіальної громади міста Києва.

Також тривають заходи з встановлення особи, у якої підозрюваний придбав підроблений документ.

Викрито злочин спільно із співробітниками УКР ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура