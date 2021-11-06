Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених тестів на Covid-19 та дипломів про освіту

За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення довідок про проходження громадянами тестів на Covid-19, дипломів про освіту та інших офіційних документів, тобто за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, мешканець Києва, через мережу Інтернет отримував замовлення на виготовлення підроблених негативних діагностичних результатів ПЛР тестів на Covid-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт виготовлення вище перелічених підроблених документів та їх подальший збут замовникам через поштові відділення.

В межах слідства проведено санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання зловмисника, у ході яких вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, документи про освіту (дипломи) з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами (особами, які замовляли підроблені документи), зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів із листуванням з клієнтами, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до суду.

За вчинене зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура