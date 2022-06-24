Киянина судитимуть за систематичне домашнє насильство відносно колишньої дружини

Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до Деснянського районного суду м. Києва обвинувальний акт відносно 57 – річного мешканця Києва, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї 54-річної колишньої дружини (ст. 126-1 КК України).

Так досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік протягом тривалого часу систематично ображав колишню дружину, з якою проживає в одній квартирі, словесно ображав її нецензурними висловлюваннями, принижував людську честь та гідність, тим самим заподіяв шкоду психічному здоров’ю потерпілої.

За вказані дії кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, однак належних для себе висновків чоловік не зробив та продовжував вчиняти домашнє насильство.

Наразі чоловіку загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі строком до 2-х років.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура