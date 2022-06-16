Киянина викрили у виготовленні та збуті наркотичних та психотропних засобів

42-річний киянин продавав амфетамін та канабіс наркозалежним особам з рук в руки. Слідчі повідомили йому про підозру. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Києва отримали оперативну інформацію, про те, що місцевий мешканець, 1980 року народження, займається збутом наркотичних засобів. У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці задокументували правопорушення.

Поліцейські виявили та вилучили 6 полімерних зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін, 2 ємності з прекурсором та пресовану речовину рослинного походження, схожу на канабіс.

Слідством встановлено, що 42-річний киянин раніше вже був засуджений за вчинення наркозлочинів. Незаконну торгівлю він здійснював з рук в руки наркозалежним мешканцям району. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчими Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Дарницький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва