Киянина засуджено до 2 років позбавлення волі за домашнє насильство над літніми батьками

За підтримання публічного обвинувачення Оболонською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 32-річному чоловіку, який систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство у сім’ї та наніс батькові тілесні ушкодження середньої тяжкості (ст. 126-1 та ч. 1 ст. 122 КК України).

Згідно із матеріалами обвинувачення, 32-річний чоловік, проживаючи в однокімнатній квартирі разом із літніми батьками, систематично вчиняв відносно них психологічне та фізичне насильство.

Дійшло до того, що син побив батька, внаслідок чого 64-річний чоловік отримав перелом гомілки. Надалі, користуючись відсутністю батька, син намагався скривдити й 61-річну матір, однак жінка змогла втекти до сусідів та викликати правоохоронців.

У зв’язку із вищевказаним правоохоронці відкрили кримінальне провадження та за клопотанням прокурора на час досудового розслідування чоловіка було взято під варту.

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, Оболонський районний суд м. Києва підтримав позицію прокурора та засудив чоловіка до 2 років позбавлення волі.

Наразі вирок набрав законної сили.

Київська міська прокуратура