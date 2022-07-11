Киянина затримали з партією кокаїну вартістю 500 000 гривень

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 41-річному місцевому мешканцю, який збував кокаїн у Києві (ч. 1 ст. 307 КК України).

Так, у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели 3 етапи оперативних закупок вказаного наркотичного засобу. У подальшому під час обшуків за місцем проживання наркоділка, а також у його транспортному засобі, було вилучено близько 100 грамів кокаїну, засоби для фасування наркотиків, електронні ваги, мобільні телефони, сім картки, банківські картки та грошові кошти.

Вартість вилучених наркотичних засобів становить понад 500 000 гривень.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах слідства проводяться заходи з встановлення каналу надходження наркотичного засобу.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Викриття злочинної діяльності проводилось за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва працівниками Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві.

Київська міська прокуратура