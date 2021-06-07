Киянина затримали за смертельне побиття чоловіка, в якого він винаймав житло

За чаркою між чоловіками через ревнощі до спільної знайомої виникла бійка, у результаті якої правопорушник кілька разів вдарив опонента по голові та тулубу. Від отриманих травм 55–річний потерпілий помер на місці. Наразі зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, за який йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

До столичної поліції на спецлінію 102 від мешканки Солом’янського району надійшло повідомлення про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела помер її сусід. Для документування події за вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, екіпаж патрульних поліцейських та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі під час спільного розпивання алкоголю між власником та квартирантом виникла бійка через ревнощі до спільної знайомої. У ході конфлікту орендар кілька разів вдарив опонента по голові та тулубу, у результаті чого потерпілий від отриманих травм помер на місці.

Тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями поліцейські направили на судово-медичну експертизу, а фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 42–річний раніше не судимий місцевий мешканець.

На даний час слідчим Солом’янського управління поліції правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва