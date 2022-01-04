Киянина затримали за вчинення квартирної крадіжки у Подільському районі

Зловмисник викрав з оселі киянина ноутбук, мобільний телефон, гроші та банківські картки. Поліцейські оперативно встановили підозрюваного та у ході невідкладного обшуку за його місцем проживання вилучили речові докази, а також знаряддя вчинення злочину. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся громадянин, який повідомив, що протягом дня обікрали його квартиру на проспекті Правди. Для документування події за вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник кримінальної поліції Подільського управління поліції Денис Сілочі, під час огляду місця події поліцейські виявили у під’їзді камеру відеоспостереження, яка й зафіксувала підозрілого чоловіка:

«Аби залишитись непоміченим, порушник підійшов до електрощитової та знеструмив увесь поверх. Після цього фігурант зламав замки вхідних дверей, проник до оселі потерпілого та викрав звідти ноутбук, мобільний телефон, гроші та інші речі. За допомогою отриманого зображення з камери ми оперативно встановили ймовірного підозрюваного та впродовж двох годин затримали його за місцем мешкання в іншому районі Києва».

Затриманим виявився 37-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Під час невідкладного обшуку за його місцем проживання слідчі вилучили банківську картку заявника, знаряддя вчинення злочину, а також інші речові докази.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

«Наразі ми перевіряємо причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів на території столиці. Окрім цього, у ході обшуку ми вилучили годинники та колекційні монети, власники яких невідомі. Тож ми звертаємось до громадян, якщо хтось впізнав своє майно, просимо зателефонувати до поліції Києва за номером 044 425 24 34 або 102» — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва