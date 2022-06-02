Киянину вручили обмежувальний припис, який забороняє йому наближатися до жертв домашнього насильства

Кривдник погрожував фізичною розправою своїй матері та рідній 11-річній доньці. Завдяки діям правоохоронців за рішенням суду чоловіку шість місяців забороняється наближатися до місця проживання, навчання постраждалих осіб, розшукувати їх та інше. За невиконання припису фігуранту загрожує до шести місяців арешту або двох років обмеження волі.

Нагадаємо, у січні поточного року до поліції надійшов виклик від 66-річної киянки, яка скаржилася на свого сина. Чоловік за місцем мешкання на вулиці Каштановій, погрожував їй та своїй 11-річній доньці фізичним насильством.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Іван Свириденко, 46-річний киянин ображав, кричав, кидався у бійку та погрожував зброєю двом родичкам:

«Ми склали на кривдника адміністративні протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – домашнє насильство, та статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення – злісна непокора вимозі поліцейського. На підставі систематичного вчинення домашнього насильства, представник потерпілої сторони звернувся до суду з проханням винести кривднику обмежувальний припис. Суд задовольнив вимоги та днями направив до поліції рішення для виконання».

Співробітники сектору протидії домашньому насильству вручили кривднику обмежувальний припис строком на шість місяців з заборонами наближатися на 100 метрів до місця проживання, навчання, роботи постраждалих осіб, розшукувати їх чи контактувати через засоби зв’язку та інше. Оскарження не зупиняє його виконання, а у разі його невиконання фігурант може бути притягнутий правоохоронцями до кримінальної відповідальності за ст. 390-1 Кримінального кодексу України — невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників. Санкція статті передбачає арешт строком до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

«У січні потерпілу жінку з малолітньою дитиною влаштували до кризової кімнати, а наразі вони перебувають у притулку для постраждалих осіб від домашнього насильства», — додав поліцейський Іван Свириденко.

Відділ комунікації поліції Києва