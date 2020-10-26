Київська обласна прокуратура вимагає повернути державне майно вартістю понад ₴10 млн.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження за позовом обласної прокуратури в інтересах держави в особі Київської облдержадміністрації до комунального підприємства Київської обласної ради про повернення з незаконного володіння державного майна загальною площею понад 1900 м2.

В ході здійснення заходів представницького характеру установлено, що незважаючи на сплив терміну оренди нежитлових приміщень, розташованих на двох поверхах адміністративної будівлі, яка знаходиться в центрі столиці, орендарем не виконано договірних зобов’язань перед Департаментом та не повернуто спірне майно його законному власнику, чим порушено право держави на подальше його ефективне утримання й використання.

Київська обласна прокуратура