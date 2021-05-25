Київська поліція оголосила в розшук водія за напад з битою на машину (відео)

Розшукують 43-річного Романа Романюту.

Поліція Києва розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича 1978 року народження, за підозрою у нападі на авто, побитті людей та трощу авто.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На своїй сторінці у фейсбуці заступник міністра оприлюднив відео з реєстратора потерпілих, а також фото зловмисника.

«Прохання до всіх, хто знає про місце знаходження Романа Романюти — повідомити про його місцезнаходження зателефонувавши в поліцію за номером 102. Або сам пан Романюта може повідомити про своє місцезнаходження і за ним приїде поліція», — написав Геращенко. // LB.ua