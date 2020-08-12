Київська прокуратура домоглася визнання за територіальною громадою права власності на квартиру, яку незаконно привласнила фізособа

Так, використовуючи рішення суду, яке скасоване в апеляційному порядку, фізична особа отримала свідоцтво про право на спадщину та зареєструвала за собою квартиру самотньої літнього киянки після її смерті.

За законом у разі відсутності спадкоємців суд своїм рішенням визнає спадщину відумерлою та передає у власність територіальної громади.

Враховуючи викладене, місцева прокуратура заявила позов про визнання недійсним свідоцтво на право на спадщину, а спадщини відумерлою та передачу вказаного нерухомого майна територіальній громаді міста Києва.

Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва позов прокурора задоволено.

Крім того, за фактом шахрайських дій при відчуженні цього майна розпочато досудове розслідування за ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура № 9.

Прес-служба прокуратури міста Києва