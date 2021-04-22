Київська прокуратура разом з ДФС у ході обшуків виявила майже 1 млн. тонн фальсифікованого палива

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури співробітниками ГУ ДФС у м. Києві припинено реалізацію фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів (ч. 1 ст. 204 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що на одній зі столичних АЗС здійснюється збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензин та дизпаливо, яке не відповідає діючим вимогам ДСТУ.

За результатом санкціонованих обшуків, проведених на АЗС та в складських приміщеннях, розташованих на території Київської та Чернігівської областей, з незаконного обігу вилучено майже 1 млн тонн фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю понад 26 млн гривень.

Зразки вилучених речовин направлено на експертизу, після завершення якої буде вирішено питання щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура