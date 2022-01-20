Київські оперативники припинили діяльність телеграм-каналу з розповсюдження наркотиків

За місцем мешкання двох фігурантів правоохоронці провели обшуки. У результаті вилучено розфасовані наркротичні речовини: канабіс, мефендрон, марки ЛСД та солі PVP. За незаконні оборудки з наркотичними засобами та психотропними речовинами їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури припинили діяльність осіб, які через телеграм-канал збували наркотичні засоби та психотропні речовини. Правоохоронці затримали дівчину при спробі збуту заборонених речовин, а потім встановили її хлопця, який також займався реалізацією наркотиків у столиці.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, порушники розміщували закладки, а потім координати та фото з місцем розташування наркотиків надсилали «клієнтам»:

«Під час слідчих дій за місцями мешкання 29-річної та 24-річного місцевих мешканців, ми виявили та вилучили розфасований канабіс, мефендрон, марки ЛСД, солі PVP, дев’ятнадцять стартових пакетів різних операторів, мобільні телефони та ноутбук. Все вилучене направлено на експертне дослідження. На даний час наркоділків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За викритим фактом наркозлочину слідчі Шевченківського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру.

«Досудове розслідування триває. Подальшу долю наркоділків вирішить суд. За скоєний наркозлочин їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав правоохронець.

Відділ комунікації поліції Києва