Київські оперативники затримали чоловіка, який виготовляв та розповсюджував наркотики

Зловмисник облаштував спеціальне приміщення для вирощування кущів коноплі та підготовки для їх подальшого збуту. Речові докази вилучили та направили на експертизу. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження.

У рамках проведення операції «Мак» співробітники карного розшуку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури викрили 32-річного мешканця Київської області, який вирощував та збував наркотики на території міста Києва.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, фігуранта затримали за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми з’ясували, що порушник облаштував спеціальне приміщення для вирощування кущів коноплі та підготовки для їх подальшого збуту. У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка ми вилучили пів кілограма канабісу, а також 16 кущів коноплі. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та за частиною першою статті 310 Кримінального кодексу України — посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва