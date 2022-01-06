Київські оперативники затримали чоловіка за розбійний напад на працівницю кіоску

Зловмисник скористався моментом, коли жінка відчиняла двері, та напав на неї ззаду. Нападник душив потерпілу, допоки вона не віддала сумку. На час досудового розслідування затриманий перебуватиме під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

На спецлінію 102 звернулась перехожі з повідомленням про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Кирилівській невідомий б’є жінку. На адресу терміново вирушили слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

Начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький розповів, що чоловік скористався моментом, коли працівниця відчиняла двері кіоску та напав на неї:

«Спочатку нападник штовхнув жінку, внаслідок чого вона втратила рівновагу та впала, а потім почав її душити собачим повідком. Діям зловмисника намагались завадити перехожі, які й викликали поліцію. Коли потерпіла перестала пручатись, порушник схопив її сумку, забрав звідти два мобільних телефони та втік з місця події».

Поліцейські негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та невдовзі затримали ймовірного підозрюваного з речовими доказами. Ним виявився безробітний киянин, 1979 року народження, який не має постійного місця проживання та раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за частиною першою статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний з насильством. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. На час досудового розслідування фігурант перебуватиме під вартою», — додав Юрій Трембіцький.

Відділ комунікації поліції Києва