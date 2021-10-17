Київські оперативники затримали молодика за розбійний напад на пенсіонера

Зловмисник підбіг до чоловіка та намагався вирвати з рук сумку. Потерпілий почав опиратися, тоді нападник побив його, забрав речі та втік. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 зателефонував мешканець Голосіївського району й повідомив, що невідомий побив його та забрав сумку. На виклик негайно виїхали «швидка допомога», патрульні, дільничні офіцери поліції, слідчий та оперативні працівники.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв, поліцейські опитали 64-річного потерпілого, переглянули відео з камер спостереження поруч із місцем події та за прикметами розпочали пошук нападника:

«Ми з’ясували, що заявник повертався ввечері додому, коли помітив, що хтось йде за ним. Далі невідомий раптово підбіг до нього та намагався вирвати з рук сумку, але чоловік вчинив опір. Тоді нападник почав бити потерпілого й забрав сумку з документами, гаманцем, телефоном і втік. У подальшому зловмисник зняв з банківської картки пенсіонера двадцять тисяч гривень, а інші речі викинув. Провівши оперативно-розшукові заходи, ми встановили особу зловмисника та місце його проживання. Ним виявився 21-річний уродженець Хмельниччини, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за пограбування жінки».

На даний момент хмельничанин має статус обвинуваченого. Працівники Шевченківського управління поліції направили відносно нього матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для обрання покарання.

За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. Районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За ці дії йому загрожує тюремне ув’язнення строком від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва