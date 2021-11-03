Київські оперативники затримали зловмисника, який обікрав жінку, якій стало погано на вулиці

На зупинці громадського транспорту жінці стало зле і вона втратила свідомість. Зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої та поцупив у неї особисті речі. Тепер фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих, що на вул. Богатирська на зупинці громадського транспорту невідомий обікрав жінку.

На вказану адресу прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

84-річна пенсіонерка розповіла правоохоронцям, що на зупинці їй стало зле, до неї підійшли чоловік з жінкою нібито надати допомогу. Проте, коли жінка прийшла до тями, то виявила, що у неї викрали телефон, документи та гаманець з грошима.

Під час відпрацювання прилеглої території співробітники карного розшуку виявили схожого за орієнтуванням чоловіка, якого впізнала потерпіла.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження одного із магазинів правоохоронці встановили, що гаманець та документи зловмисник викинув у смітник, а готівку витратив.

Правоохоронці затримали 36-річного мешканця Чернігівщини, який неодноразово судимий за збут наркотиків, грабежі та крадіжки, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва