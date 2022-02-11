Київські патрульні виявили осіб, що, ймовірно, причетні до шахрайства у декількох районах столиці

Днями близько 17-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про ймовірне шахрайство на проспекті Любомира Гузара. Фармацевт розповіла, що в аптеку зайшли невідомі особи та попросили розміняти значну суму коштів на більш дрібні купюри. Жінка погодилась та розміняла, але чоловіки передумали, забрали свої гроші й пішли. Після цього жінка виявила велику нестачу й побігла за ними, але не встигла їх затримати. Лише побачила, як вони сідають в автомобіль. Громадянка зателефонувала до поліції.

Як тільки жінка зателефонувала на лінію 102, чоловіки повернулись до аптеки, повернули їй кошти, вибачились й пішли. І на цьому історія могла б закінчитись, проте не цього разу.

Патрульні отримали від заявниці інформацію про колір та марку автомобіля й встановили, що він перебуває в розшуку, оскільки причетний щонайменше до трьох злочинів пов’язаних із шахрайством, скоєних у Шевченківському та Солом’янському районах міста. Інспектори вирушили на пошуки транспортного засобу.

Рухаючись вулицею Михайла Донця, патрульні помітили схоже авто. Поліцейські зупинили транспортний засіб. В салоні перебувало троє осіб схожих за описом, який надала заявниця.

Подальшим з’ясуванням всіх обставин події та наданням кваліфікації діям затриманих займається слідчо-оперативна група.

Патрульна поліція Києва