Київські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні

Наразі правоохоронці розшукують осіб, причетних до цієї події та у рамках досудового розслідування встановлюють усі обставини скоєного.

Сьогодні вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій.

Правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину. Відділом дізнання Печерського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити особу правопорушника та притягнути до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва