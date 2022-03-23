Київські поліцейські вилучили у місцевих мешканців зброю, набої та наркотики

Двом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Досудове слідство встановлює причетність підозрюваних до диверсійно-розвідувальних груп.

Працівники Дарницького управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що мешканці району незаконно зберігають зброю. Правоохоронці встановили підозрюваних та провели за місцем їх мешкання невідкладні обшуки.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима, під час обшуків працівники слідчого відділу та відділу кримінальної поліції підрозділу затримали двох місцевих мешканців:

«У 42-річних киян вилучили автомат зі спорядженим магазином та набоями, два пістолети з набоями, ніж, електронні накопичувачі інформації, заборонені атрибути радянського минулого та наркотичні засоби. Ми затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обере затриманим запобіжні заходи».

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили злочинцям про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та за ч. 1 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

«В рамках розслідування кримінального провадження ми встановлюємо походження вилучених зброї та набоїв. Також проводяться заходи щодо встановлення причетності підозрюваних до диверсійно-розвідувальних груп», – додав очільник управління поліції.

Відділ комунікації поліції Києва