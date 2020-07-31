Київські поліцейські затримали групу осіб, яких підозрюють у серії розбійних нападів

До складу злочинного угрупування входило троє чоловіків, один із яких перебував у розшуку. Протягом 2019-2020 років вони вчиняли озброєні розбійні напади на столичні поштові відділення та пункти обміну валюти. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення.

До Дарницького управління поліції звернулася касир пункту обміну валют та повідомила, що до фінансової установи на проспекті Миколи Бажана зайшов невідомий та під загрозою застосування гранати намагався заволодіти грошовими коштами. Після спрацювання сигналізації він втік з місця події та залишив гранату «Ф-1» в шухляді для передачі грошей, висмикнувши з неї чеку.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та почали розшук особи, причетної до злочину.

Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, у ході оперативно-розшукових заходів оперативні працівники територіального підрозділу та столичного главку затримали чоловіка за підозрою у вчинення розбійного нападу:

«Ним виявися 30-річний раніше судимий за крадіжки та підробку документів уродженець Донецької області, який винаймав у столиці квартиру. Під час проведення першочергових слідчих дій він зізнався у вчиненні розбою та повідомив, що за місцем його помешкання може знаходитися вогнепальна зброя та особи, причетні до інших озброєних розбійних нападів на території Києва».

У подальшому оперативники Дарницького управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення провели невідкладні процесуальні дії на орендованій квартирі.

«На місці ми затримали 28-річного уродженця Донеччини, який обгрунтовано підозрюється у вчинені двох розбійних нападів на поштові відділення у Деснянському і Дніпровському районах столиці, та 26-річного чоловіка без постійного місця проживання у Києві, який переховувався від органів досудового розслідування за вчинення квартирної крадіжки у Шевченківському районі. Також ми вилучили пістолет типу «Шмайсер» із трьома магазинами та бойові набої до нього. Крім того, до речових доказів долучили одяг, в якому спільники вчиняли злочини», — розповів Олексій Кабанченко.

Затриманому за озброєний розбійний напад на пункт обміну валют слідчі Дарницького управління поліції оголосили про підозру у вчинені двох кримінальних правопорушень та на час досудового розслідування він буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Інших фігурантів передано до територіальних підрозділів поліції Деснянського та Шевченківського районів для проведення необхідних слідчих дій, вручення повідомлень про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У рамках проведення досудового розслідування поліцейські перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва