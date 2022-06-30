Київські поліцейські затримали нападника, який погрожував ножем та відібрав рюкзак у жінки

Аби заплутати правоохоронців, зловмисник віддав сусідці викрадений телефон, щоб жінка його продала. Відомо, що чоловік раніше судимий за вбивство з корисливих мотивів та грабіж. Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що біля будинку на вулиці Гната Юри її пограбував невідомий. Для документування злочину та з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група.

Як розповіла слідча Святошинського управління поліції Олександра Ющенко, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що зловмисник погрожував жінці ножем, а після вирвав з рук рюкзак та втік:

«Завдяки детальному опису зловмисника, який нам надала потерпіла, ми оперативно встановили особу ймовірного підозрюваного. Це — 30-річний уродженець Закарпатської області, який раніше відбував покарання за вбивство з корисливих мотивів та грабіж. Аби заплутати правоохоронців, він віддав викрадений телефон сусідці, аби жінака продала його та поділилася грошима. Чоловіка оперативники затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а викрадений ґаджет слідчі вилучили та після експертизи повернуть власниці».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбійний напад, вчинений в умовах воєнного стану. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід — тримання під варто. За скоєне затриманому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва