Київські поліцейські затримали уродженця Одещини за побиття товариша

Після спільного застілля у розпалі конфлікту чоловік схопив табурет та почав ним бити знайомого, через що той вибіг на вулицю та звернувся за допомогою до перехожих. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До столичних правоохоронців від оператора 103 надійшло повідомлення про те, що з площі Тараса Шевченка вони госпіталізували до медичного закладу 33-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Для встановлення усіх обставин події в лікарню виїхала слідчо-оперативна група.

Від потерпілого поліцейські дізнались про те, що він разом із своїм знайомим декілька років мешкає в недобудові на вулиці Ростовського, що у Подільському районі столиці. Вночі вони вживали спиртні напої, а на ранок між ними виник конфлікт, під час якого один побив іншого табуретом.

У результаті потерпілий вибіг на вулицю та звернувся за допомогою до перехожих. Згідно з повідомленням лікаря, чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді забійно-різаних ран, забоїв та перелом ліктьової кістки.

Під час проведення огляду місця події правоохоронці виявили речові докази вчинення злочину, встановили свідків. Згодом поліцейські затримали 36-річного уродженця Одеської області, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за хуліганство та бійки.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва