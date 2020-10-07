Київські поліцейські затримали злодія-іноземця

У зловмисника вилучили викрадені речі, а також спеціальні прилади для вчинення квартирних крадіжок. Затриманому, який є звинуваченим у скоєнні аналогічних злочинів, оголошено про підозру. Розпочато кримінальне провадження.

При перевірці оперативної інформації працівники управління карного розшуку столичного главку та оперативники Дарницького управління поліції встановили особу, яка займається квартирними крадіжками. Також правоохоронцям стало відомо, що чоловік готується до крадіжки з квартири багатоповерхівки на вулиці Михайла Драгоманова.

Під час скоєння злочину поліцейські затримали злодія, який шляхом підбору ключів проник до чужого помешкання та скоїв крадіжку фотоапарату з двома об’єктивами, ювелірних виробів, пневматичного пістолету та інших речей, завдавши власникам матеріальної шкоди на майже 30000 гривень.

Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, затриманим виявилися 30-річний громадянин іншої держави:

«Зловмисник дізнався, що власники квартири на вихідні дні будуть на відпочинку за містом та під час їх відсутності скоїв злочин. Ми вилучили у чоловіка викрадене майно, а також прилади для вчинення крадіжок: відмички, механічні інструменти, електроні ключі, засоби зв’язку, ліхтарик та рукавички. Також ми з’ясували, що затриманий є фігурантом справи, яку розглядає столичний районний суд, у звинуваченні за вчинення ним крадіжок».

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 051 000 гривень. Фігуранту загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до аналогічних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Києва