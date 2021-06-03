Київські правоохоронці протягом доби затримали групу осіб, яка скоїла розбійний напад на приватну фірму

Правопорушники увірвались до приміщення, погрожували зброєю, зв’язали мотузкою працівника фірми та забрали два сейфи, в якому зберігалось близько 90 тисяч гривень. Наразі слідчі готують зловмисникам повідомлення про підозру. За скоєне їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

На спецлінію 102 від менеджера компанії надійшло повідомлення про те, що троє невідомих через вікно на другому поверсі проникли до офісного приміщення на вулиці Куренівській та під погрозою зброї забрали сейф із грішми. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що через декілька годин після скоєння злочину, правоохоронці встановили осіб нападників та у подальшому їх затримали:

«Погрожуючи зброєю, зловмисники зв’язали мотузкою працівника підприємства. Далі вони викрали сейфи із грішми та втекли. Протягом доби ми встановили особи фігурантів та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході невідкладних слідчих дій ми провели обшуки за місцями проживання та в авто спільників, звідки вилучили речові докази, а саме зброю та інші знаряддя скоєння злочину».

Правопорушниками виявились мешканці міста Києва та Київської області, віком від 36 до 48 років. Двоє з них раніше притягувались до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі узгоджують з процесуальним керівником повідомлення про підозру та готують до суду клопотання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також у нас є інформація щодо причетності фігурантів до скоєння аналогічних злочинів на території Києва та інших областей», – додав Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва