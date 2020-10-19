Київські правоохоронці розшукують жінку, яка залишила у знайомих 3-річну доньку

3-річну дівчинку працівники ювенальної превенції Печерського управління поліції спільно зі службою у справах дітей вилучили та тимчасово помістили її до лікарні.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у дворі на вулиці Великій Васильківській жінка залишила зі знайомими 3-річну доньку та пішла у невідомому напрямку. За вказаною адресою негайно прибули патрульні та працівники ювенальної превенції.

Як повідомив начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Володимир Дем’яненко, жінка разом із дитиною завітала до знайомих, з якими далі вживала алкогольні напої. Потім мати покинула оселю, а доньку залишила знайомим:

«Нам вдалось встановити дані жінки – це 19-річна місцева мешканка, яка, зі слів її знайомих, зловживає алкогольними напоями. Ми зв’язались із бабусею дитини, проте вона категорично відмовилась приймати онуку. Тому ми прийняли рішення негайно вилучити дитину і тимчасово помістити у лікарню».

Правоохоронці встановлюють місце перебування матері дівчинки, аби притягнути до відповідальності за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відділ комунікації поліції Києва