Київські правоохоронці за добу розкрили крадіжку з будинку іноземного дипломата

Слідчі оголосили фігуранту про підозру у скоєнні правопорушення. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До столичних поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що протягом ночі з приватного будинку, де він живе разом із сім’єю, невідомий викрав гроші та ноутбук. Для розкриття злочину оперативний черговий Шевченківського управління поліції направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів та оперативників.

Як розповів начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус, правоохоронці опитали потерпілого та розпочали пошуки крадія:

«Затриманню злодія передувала клопітка робота співробітників кримінальної поліції, слідчих та криміналістів. На місці події вилучили сліди і переглянули записи з камер відеоспостереження. Завдяки цьому ми отримали інформацію про правопорушника, тож невдовзі вдалося вийти на нього. За місцем мешкання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили».

Затриманий — 31-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. У крадія поліцейські вилучили крадені речі.

«За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі», — додав Ігор Леус.

Відділ комунікації поліції Києва