Київські правоохоронці затримали іноземця, який викрав із квартири речі та гроші

Правопорушник скористався відчиненими дверима та проник у помешкання, де скоїв крадіжку. Тепер йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Дніпровського управління поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що з її квартири на вулиці Митрополита Андрія Шептицького викрали речі та гроші. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Костянтин Євтушевський, правопорушник скористався незачиненими дверима та проник у помешкання, де скоїв злочин:

«Із приміщення зловмисник викрав іноземну валюту, дві жіночі сумки та почав тікати. Це помітив син власниці, який разом із нею негайно викликали поліцію. У ході відпрацювання території дільничні офіцери поліції розшукали правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 58-річний уродженець іншої держави».

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Діана Панасюк