Київський патрульний отримав умовний термін за смертельну ДТП у Харкові

Про це повідомляє Police Control Ukraine.

Слідство встановило, що 4 вересня 2017 року співробітник столичного управління патрульної поліції їхав справним автомобілем BMW вулицею Дерев’янка з боку вулиці Ахсарова у напрямку Сумської. На перехресті з вулицею Космонавтів водій перетнув подвійну суцільну смугу і врізався в стовп. Внаслідок удару смертельні травми отримала пасажирка, яка перебувала на задньому сидінні автомобіля.

За кермом автомобіля перебував капрал поліції Коцегуб М. А., а автомобіль був із «єврономерами».

З вироку суду вбачається, що в судовому засіданні поліціянт визнав себе винним у вчиненні ДТП,, у вчиненому щиро розкаявся, пояснивши, що вказане правопорушення вчинене ним з необережності та він дуже шкодує, що так сталося, наразі дотримується ПДР.

Обвинувачений повідомив, що «компенсував збитки батькам загиблої». Також він звернув увагу суду на те, що він надав першу медичну допомогу іншому пасажиру, а загибла пасажирка була непритомною та за правилами надання першої медичної допомоги він не став витягувати її з автомобіля, щоб не спричинити ще більшу можливу шкоду.

І просив призначити покарання не пов`язане з позбавленням волі, а також не позбавляти його спеціального звання, оскільки хоче «продовжити службу в поліції та допомагати людям».

Суд визнав патрульного винним у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини), засудив його до 5 років позбавлення волі і заборонив керувати транспортними засобами протягом року. При цьому суд звільнив обвинуваченого від основного покарання, призначивши позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з випробувальним терміном на 2 роки. // Вартові еспресо