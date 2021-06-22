Київський стоматолог дурив пацієнтів, крав гроші із банківської картки та хотів вбити двох жінок

Лікар надавав неправдиву інформацію клієнтам про обсяг необхідних медичних послуг і таким чином привласнив майже 350 тисяч гривень. Окрім того, правоохоронці обґрунтовано підозрюють фігуранта ще у декількох злочинах — замах на вбивство, розбійний напад, крадіжка грошей із банківської картки. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції звернулась жінка та повідомила, що лікар-стоматолог шахрайським шляхом заволодів її грошима. Поліцейські задокументували злочин та розпочали досудове розслідування.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що у 2019 році чоловік займався лікарською діяльністю у стоматологічній клініці. Правопорушник підшукував осіб, які потребували лікування, та надавав їм неправдиву інформацію про обсяг медичних послуг, аби заволодіти їхніми грошима. Таким чином фігурант ошукав трьох клієнтів та заволодів 345 тисячами гривень.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, у 2020 році слідчі довели причетність чоловіка ще до кількох злочинів – це розбійний напад, крадіжка грошей з банківської картки та замах на вбивство двох жінок:

«Ми з’ясували, що правопорушник призначив клієнтці прийом у стоматологічній клініці. Під час проведення процедури він залишив жінку у кабінеті, а сам викрав з її сумки банківську картку та, отримавши доступ до рахунку, заволодів 78 тисячами гривень. Через деякий час лікар запросив пацієнтку на каву, в яку потім непомітно підсипав сильнодіючу речовину. Далі у непритомному стані привіз її додому, а з помешкання викрав ноутбук та мобільний телефон. За допомогою ґаджету отримав доступ ще до одного рахунку потерпілої, з якого зняв 46 900 гривень. Після скоєного фігурант втік, а потерпілу у подальшому госпіталізували у лікарню».

Після одужання жінка звернулась до поліції та повідомила, що стала жертвою лікаря-стоматолога, який заволодів її грошима та намагався вбити. Аби врегулювати ситуацію, потерпіла разом із донькою запропонували чоловіку зустрітись. Той погодився і запевнив, що поверне викрадені гроші, а через деякий час він приїхав додому до клієнтки.

«Щоби уникнути кримінальної відповідальності за скоєне чоловік вирішив вбити жінку, замаскувавши злочин під нещасний випадок. Для цього він зламав замок на електрощитовій на поверсі, звідки підвів від лічильника провід та з’єднав з металевою решіткою, яка відмежовує загальний коридор. Коли власниця вийшла з квартири та схопилась рукою за решітку, то отримала удар електричним струмом», — розповів керівник столичного главку.

Крім того, поліцейські з’ясували, що за два тижні до замаху на вбивство колишньої клієнтки фігурант намагався позбавити життя матір екс-дружини, оскільки між ними був довготривалий конфлікт. Із цією метою він пошкодив гальмівну систему та газовий шланг для заправки пального в автомобілі потерпілої. Однак жінка встигла вчасно зупинити легковик ручним гальмом та уникла зіткнення.

«Ми провели декілька обшуків, у тому числі в автомобілі зловмисника, в якому виявили та вилучили три згортки з амфетамфіном. Разом із тим, відносно фігуранта тривають судові розгляди щодо вчинення ним квартирних крадіжок та розбою. Окрім цього, під час судового засідання стосовно клопотання про продовження терміну запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваний висловив представниці прокуратури міста Києва словесну погрозу щодо вчинення стосовно неї насильницьких дій», — зазначив Андрій Крищенко.

Слідчі поліції Києва повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство), ч. 3 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Відділ комунікації поліції Києва