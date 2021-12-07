Київський суд надав дозвіл на затримання Поклонської

Колишній прокурорці хочуть обрати запобіжний захід у вигляді арешту.

Київський апеляційний суд у понеділок, 6 грудня, надав дозвіл на затримання колишньої прокурорки з Криму Наталії Поклонської.

Про це повідомляється на сайті суду.

У вересні Шевченківський районний суд відмовив Офісу генерального прокурора в задоволенні клопотання про затримання Поклонської, але за результатами апеляційного розгляду цю ухвалу було скасовано.

«Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — повідомив суд.

Поклонська підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Наталія Поклонська — колишня українська прокурорка, яка перейшла на сторону окупантів у 2014 році, стала прокурором півострова, а пізніше була обрана у Держдуму РФ.

У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом РФ у Республіці Кабо-Верде. // LB.ua