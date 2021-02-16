Київською обласною прокуратурою установлено випадки незаконного поводження з небезпечними медичними відходами 

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим

становищем (ч.2 ст.364 КК України).​

У ході ряду обшуків, проведених на території Київської, Львівської та Миколаївської областей, виявлено факти зберігання небезпечних відходів медичних закладів, діяльність яких пов`язана, у тому числі, із COVID-19.

Це інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які мали контакт з біологічними середовищами зараженого матеріалу, використаний

медичний інструмент, предмети забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами, відходи, що утворилися в результаті діяльності

медичних лабораторій, тощо. Такі відходи передаються для знищення. Однак підприємство-ліцензіат, не виконуючи взятих зобов’язань, звозило залишки до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації небезпечних медичних відходів, розташованих на території кількох областей.​

На даний час надається оцінка законності освоєння коштів державних та комунальних медичних закладів для вказаних цілей, а також

встановлюється розмір збитків, які будуть стягнуті на користь держави внаслідок такої протиправної діяльності.

Пресслужба Київської обласної прокуратури