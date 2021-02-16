Київською обласною прокуратурою установлено випадки незаконного поводження з небезпечними медичними відходами
Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим
становищем (ч.2 ст.364 КК України).
У ході ряду обшуків, проведених на території Київської, Львівської та Миколаївської областей, виявлено факти зберігання небезпечних відходів медичних закладів, діяльність яких пов`язана, у тому числі, із COVID-19.
Це інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які мали контакт з біологічними середовищами зараженого матеріалу, використаний
медичний інструмент, предмети забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами, відходи, що утворилися в результаті діяльності
медичних лабораторій, тощо. Такі відходи передаються для знищення. Однак підприємство-ліцензіат, не виконуючи взятих зобов’язань, звозило залишки до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації небезпечних медичних відходів, розташованих на території кількох областей.
На даний час надається оцінка законності освоєння коштів державних та комунальних медичних закладів для вказаних цілей, а також
встановлюється розмір збитків, які будуть стягнуті на користь держави внаслідок такої протиправної діяльності.
Пресслужба Київської обласної прокуратуриTweet