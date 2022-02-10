Кличко розраховує на об’єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата СН та його спільників, яких затримали на хабарі

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розраховує на об’єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі.

Про це Віталій Кличко написав

«Розраховую на об’єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі. Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких «діячів». Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії. Неупереджені і активні дії правоохоронців є запорукою дотримання законності і чітким сигналом тим, хто закон намагається обійти», – підкреслив Віталій Кличко.

О0 лютого, за корупційну діяльність було затримано депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина. Він звинувачується в отриманні хабара у розмірі 1 млн 260 тис. грн. Раніше НАБУ повідомляло, що викрило на хабарі депутата Київради від «Слуги народу», але він утік на авто. Справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.