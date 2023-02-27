Колаборант допомагав рашистам на інформфронті під час окупації Куп’янщини і поширював російську пропаганду

Прокуратура продовжує викривати пристосуванців, які співпрацювали з представниками рф, на деокупованих територіях Харківщини. Встановлено особу ще одного поплічника окупантів — ним виявився мешканець смт Шевченкове Куп’янського району. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 56-річному чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації населеного пункту підозрюваний обійняв посаду «главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области». Він допомагав представникам держави-агресорки просувати антиукраїнські наративи, розповсюджуючи серед місцевих мешканців пропагандистську газету «Харьков Z».

На шпальтах газети публікувались матеріали, за допомогою загарбники намагались створити позитивне ставлення до держави-агресорки. У статтях друкованого видання заперечувалась збройна агресія рф проти України, а окупанти були представлені як «визволителі», а також транслювались тези щодо «турботи» держави-агресорки та готовності рф надавати будь-яку допомогу населенню.

Окупанти призначили підозрюваного відповідальним за збір інформації про місця для обладнання стендів, дошок оголошень тощо для розміщення агітаційних матеріалів.

Більше того, чоловік збирав дані про місця розташування виборчих комісій на території Шевченківского району та підшукував приміщення для проведення в подальшому так званого «референдуму» про приєднання території смт Шевченкове до рф.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури