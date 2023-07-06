Колаборант очолив «Управление культуры, спорта и молодёжи» при окупантах у Куп’янську

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Активна робота з викриття поплічників ворога продовжується — встановлено особу ще одного колаборанта, який співпрацював із загарбниками під час окупації Куп’янська.

За даними слідства, на початку червня минулого року чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. начальника Управления культуры, спорта и молодёжи Временной гражданской администрации Харьковской области».

Колаборант керував роботою структурного підрозділу, організовував його матеріально-побутове забезпечення та затверджував прийняття кандидатів на посади в очолюваному ним управлінні.

Також підозрюваний займався розробкою та погодженням планів проведення масових заходів, спрямованих на підтримку рф, і систематично брав участь у нарадах, які проводило керівництво окупаційної адміністрації.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура