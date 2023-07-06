Колаборант очолив «Управление культуры, спорта и молодёжи» при окупантах у Куп’янську

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Активна робота з викриття поплічників ворога продовжується — встановлено особу ще одного колаборанта, який співпрацював із загарбниками під час окупації Куп’янська.

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За даними слідства, на початку червня минулого року чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. начальника Управления культуры, спорта и молодёжи Временной гражданской администрации Харьковской области».

Колаборант керував роботою структурного підрозділу, організовував його матеріально-побутове забезпечення та затверджував прийняття кандидатів на посади в очолюваному ним управлінні.

Також підозрюваний займався розробкою та погодженням планів проведення масових заходів, спрямованих на підтримку рф, і систематично брав участь у нарадах, які проводило керівництво окупаційної адміністрації.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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