Колаборант став «начальником відділу дізнання народної поліції» під час окупації м. Ізюм

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Черговим колаборантом виявився колишній працівник міліції. 50-річний житель м. Ізюм під час захоплення населеного пункту російськими загарбниками вирішив знову побудувати кар‘єру правоохоронця, проте вже при російській владі.

Спочатку підозрюваний добровільно зайняв посаду «слідчого», а згодом став «начальником відділу дізнання» так званої «народної поліції», що знаходилась в окупованому Ізюмі.

Колаборант здійснював прийом заяв від мешканців міста, відбирав від них пояснення, займався «розслідуванням» злочинів, вилучав майно громадян, допитував місцевих жителів, складав акти про приймання-передачу незаконно вилученої зброї та боєприпасів, що у подальшому передавалась російським військовим.

Перед деокупацією ЗСУ м. Ізюм чоловік встиг втекти разом з окупантами на територію держави-агресора.

Правоохоронці вручили підозру матері колаборанта. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура