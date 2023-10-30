Колаборант збирав паспортні дані мешканців Куп’янського району і передавав їх окупантам

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець с. Андріївка Куп’янського району під час окупації населеного пункту добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Чоловік погодився на пропозицію представників держави-агресорки та обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району».

Колаборант виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації і проводив прийом громадян. Крім того, він збирав паспортні дані місцевих мешканців — у подальшому представники держави-агресорки планували використати ці відомості для організації так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу рф.

Наразі обвинувачений переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура