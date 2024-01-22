Колаборанта, який очолив окупантську поліцію в Старобільську, засудили на 15 років

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав Михайла Ваховського винним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 17 січня.

За матеріалами справи, в червні 2022-го Ваховський добровільно зайняв посаду «тимчасово виконуючого обовʼязки начальника Старобільського райвідділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Луганської народної республіки».

Один зі свідків у судовому засіданні пояснив, що із 2008 року працював із обвинуваченим у карному розшуку Артемівського РВ ЛМУ УМВС в Луганській області. У 2011-му Ваховський звільнився і став працювати інкасатором в банку.

Після окупації Старобільського району українські правоохоронці за вказівкою керівництва евакуювалися до міста Дніпра.

Влітку 2022 року вони впізнали колишнього співробітника у відеозаписі на сайті «Міністерства внутрішніх справ» так званої «ЛНР». На відео в приміщенні актової зали Старобільського відділу поліції Ваховський складав присягу владі «ЛНР».

Судовий розгляд відбувся за відсутності обвинуваченого. Ніяких доказів того, що чоловік діяв не добровільно надано не було. Крім того, суд враховував, що він не намагався виїхати з тимчасово окупованої території.

Ваховського засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна. Також йому на 15 років забороняється обіймати деякі посади.