Колаборанта, який очолив «водну поліцію Бердянська» і обшукував рибалок, засудили до 12 років увʼязнення

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя визнав Володимира Кірєєєва виним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посилання на вирок від 14 квітня.

Після захоплення росіянами міста Бердянська Запорізької області Кірєєв став начальником «водної поліції», тобто обійняв посаду в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території.

В обовʼязки колаборанта входило, зокрема, проведення незаконних обшуків і вилучення транспортних наземних та плавучих засобів, а також водних біоресурсів.

22 квітня 2022-го Кірєєв вилучив у місцевого підприємця два риболовецькі судна і вантажний автомобіль марки.

27 квітня він також вилучив рибну продукцію і автомобілі «Фольксваген Т5» та «Фольксваген Кадді». При цьому перебував у балаклаві, представлявся військовослужбовцем нацгвардії рф, і дав інтервʼю журналістам проросійської телерадіокомпанії «Крым24»і «Херсон24.Новости».

У суді досліджено відеосюжет, в якому Кірєєв пояснює журналістам: «Данная продукция была изъята и направлена в город Бердянск на морозильное хранилище, где она будет находиться и в виде гуманитарной помощи раздаваться гражданам города Бердянска и Приморска».

12 травня 2022 року Крієєв також брав участь у проникненні на територію домоволодіння і вилученні човна з мотором, двигуном до човна і автомобілем «ГАЗ 66».

Ще один свідок — чоловік, в якого Кірєєв проводив обшук. Він пояснив суду, що проживав у місті Приморську і наприкінці квітня минулого року він разом із батьками та своїм напарником були вдома, снідали, коли до них у двір увірвалися близько десяти чоловік чеченської національності і провели обшук, однак нічого не виявили. Коли вони пішли, до них з обшуком зайшли інші особи, в тому числі місцеві колаборанти та ще двоє в балаклавах, які назвалися представниками нової влади Бердянського району. Під час обшуку в нього вилучили рибу. Один із колаборантів важив рибу, інший записував це, а Кірєєв знімав події на відео. Крім риби, колаборанти забрали ще два автомобілі. Після обшуку господаря повезли на допит.

У відеорепортажі росзмі, свідок упізнав Кірєєва, який давав інтервʼю. Він впізнав обвинуваченого за статурою, манерою спілкування та голосом. Кірєєва раніше добре знав, оскільки той працював в органах поліції.

У 2019-му Кірєєв розміщував на сайті пошуку роботи своє резюме, в якому розповів що у 2011-2016 роках служив в орагнах МВС, а потім вийшов на пенсію. Зокрема, був начальником кримінального розшуку Бердянська і начальником міліції Бердянського морського торгового порту.

За результатами НСРД отримано інформацію, що Кірєєв у телефонних розмовах з іншими абонентами спілкується про свою роботу на посаді начальника «водної поліції м.Бердянська».

Розгляд справи в суді відбувся за відсутності обвинуваченого (in absentia). Захисник просив призначити йому мінімально можливе покарання.

Кірєєва засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також йому забороняється протягом 15 років обіймати посади, повʼязані з вико-нанням організаційно-розпорядчих функцій в органах влади та посади в правоохоронних органах.