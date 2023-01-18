Колаборантка допомогала окупантам будувати «бюджетну систему» у м. Куп’янськ

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, уродженка м. Красний Лиман, яка проживала у Куп’янську, під час окупації добровільно пішла на співпрацю з представниками РФ. Так, наприкінці червня 2022 року жінка обійняла посаду «и.о. главного специалиста сектора планирования бюджета и администрирования доходов управления финансов» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».

Вступивши до лав окупаційної адміністрації, колаборантка допомогала формувати «бюджетну систему». Серед її псевдообов‘язків було складання звітності щодо бюджетних надходжень, проведення роботи зі збирання інформації щодо соціального та економічного розвитку Куп’янського району для подальшого врахування під час складання проекту доходної частини бюджету.

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура