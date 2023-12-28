Колаборантка під час окупації Херсона «здавала» українських патріотів за відмову «голосувати» на псевдовиборах

Служба безпеки розшукала і затримала ще одну ворожу поплічницю, яка брала участь в організації незаконного референдуму рф у період окупації Херсона.

Фігурантка також «здавала» рашистам місцевих жителів, що чинили спротив загарбникам і виступали проти фейкового плебісциту кремля.

За даними слідства, зловмисницею виявилась 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного «виборчкому» Корабельного району міста.

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка з урною та «бюлетенями» обходила помешкання херсонців та закликала їх «голосувати за приєднання» обласного центру до складу рф.

Під час таких «рейдів» зловмисницю супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами та ув’язненням у разі відмови брати участь у псевдореферендумі.

Задокументовано, що однією з таких потерпілих була очільниця об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), в якому проживала фігурантка.

За «наведенням» колаборантки рашисти викрали жінку, що відмовилась «проголосувати» на користь країни-агресора, та відвезли її до російської катівні.

За співпрацю із загарбниками колаборантка отримала паспорт рф та «привілей» щодо безперешкодного пересування по місту.

Після звільнення Херсона фігурантка втекла до Миколаєва, де оформила статус внутрішньо-переміщеної особи, і таким чином намагалась уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання зловмисниці та затримали її.

При обшуках за місцями перебування фігурантки в Херсоні та Миколаєві вилучено 2 мобільні телефони із доказами співпраці з агресором та пропагандистські матеріали рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України