Колаборантка провадила господарську діяльність у взаємодії з окупантами і сприяла вивезенню українського врожаю до Росії

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директорки фермерського господарства за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, директорка фермерського господарства, яке спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур, розведенні худоби та встановленні столярних виробів, співпрацювала з представниками держави-агресорки.

У липні минулого року, під час окупації смт Великий Бурлук підприємиця, підтримуючи дії рф, здійснювала господарську діяльність у взаємодії з російськими загарбниками, чим «заробила» привілейоване ставлення до себе.

Маючи спеціальну техніку і обладнання та залучивши найманих працівників, обвинувачена організувала збір українського врожаю, який у подальшому окупанти вивозили до бєлгородської області рф і там реалізовували.

Також підприємиця переоформила фермерське господарство відповідно до російського законодавства, щоб сплачувати податки в казну держави-агресорки.

У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено докази протиправної діяльності, зокрема документи, що свідчать про роботу підприємства під час окупації та виплату найманим співробітникам заробітної плати в російських рублях.

Жінку судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування проводилось Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури