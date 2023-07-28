Колаборантка стала «директоркою» ліцею при окупантах і впроваджувала стандарти російської освіти

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Викрито ще одну освітянку, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янщини. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала вчителем. «Подружившись» з окупантами, вона отримала підвищення.

За даними слідства, у червні минулого року жінка обійняла посаду «в.о. директора «Гусинского лицея Кондрашовского сельского совета ВГА Купянского района».

Новоспечена «директорка» ліцею повідомила вчителям про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф та зібрала списки педагогів, готових працювати на таких умовах.

Колаборантка також організувала завезення підручників російською мовою, а у серпні минулого року разом з іншими вчителями пройшла курс підвищення кваліфікації у місті курськ російської федерації, щоб оволодіти методикою викладання за стандартами освіти держави-агресорки.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура