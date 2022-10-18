Колаборантку, яка брала активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму, взято під варту

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, яка брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Луганщині. Їй інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що під час окупації, у вересні 2022 року, 50-річна сватівчанка взяла участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області шляхом організації здійснення голосування поза межами виборчої діяльності за місцем проживання мешканців одного з сіл Сватівського району. Наразі цей населений пункт є деокупованим.

Жінка затримана відповідно до ст. 615 КПК України.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури