Колаборантці, яка працювала в окупаційній адміністрації на Куп‘янщині, загрожує до 10 років в‘язниці

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 50-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня жінка обійняла псевдопосаду «и.о. помощника начальника отдела» так званого «Кондрашовского териториального отдела ВГА Купянского района Харьковской области».

Головною метою її «діяльності» було створити вигляд «порядку» під час окупації села Кіндрашівка. Задля цього «начальниця» організовувала видачу господарського інвентаря та надавала різні вказівки односельчанам.

Крім того, жінка організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти нібито «турбуються» про місцеве населення.

Також колаборантка видавала односельчанам довідки, щоб вони отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 російських рублів.

Правоохоронці затримали колаборантку в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі жінка перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводив СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Хврківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура