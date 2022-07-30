Колаборанту став «очільником відділу освіти» в окупованому Куп‘янську та поїхав до т. зв. «ЛНР» за «порадами»
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року підозрюваний у тимчасово окупованому Куп’янську прийняв від представників країни-агресора пропозицію стати «посадовцем».
У березні він зайняв посаду «начальника відділу освіти Куп’янського району» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області».
Згодом, у червні, «очільник» завітав до Луганської псевдореспубліки. Мета візиту – отримання «цінних» вказівок щодо запровадження на окупованих територіях російської освіти.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet