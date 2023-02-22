Колаборанту з Балаклії, який працював «патрульним» при окупантах, загрожує до 15-ти років ув’язнення

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні минулого року у м. Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліціі охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами. Він добровільно обійняв посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі.

Російські загарбники довірили колаборанту не так багато. Так, він охороняв будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура